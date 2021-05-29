عاجل

  • رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: سنقدم 25 مليون دولار للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الأخير في غزة والضفة

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل البتّ بقرار تهجير 7 عائلات من سلوان

محكمة الاحتلال تؤجل البتّ بقرار تهجير 7 عائلات من سلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجّلت محكمة الاحتلال في القدس، البت في قرار تهجير 7 عائلات مقدسية من حي بطن الهوى في سلوان جنوب شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة.

يأتي ذلك بعد يومين، من تأجيل قرار البت في قضية تهجير العائلات السبع من الحي، حينما تظاهر العشرات من أهالي الحي والناشطين من القدس والداخل خارج محيط المحكمة بعد أن منعت قوات الاحتلال، أهالي الحيّ من الدخول إلى جلسة الاستئناف، يوم الأربعاء الماضي.

وقررت محكمة الاحتلال اليوم، أن جلسات الاستماع بشأن هذه القضية، يجب أن تُأجَّل حتى يتم رفع الاستئناف في المحكمة العليا في ما يتعلق بمنزلين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، المهددة بالتهجير.

وسيتمّ استئناف جلسات الاستماع في الاستئناف في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن "عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، ارتفع إلى 12 بؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات سكنية سربت للمستوطنين خلال الأعوام الماضية".

وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 1250 مواطنا من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة، خطر التهجير القسري والتطهير العرقي والإحلال، بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

أخبار ذات صلة

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين

بمقدار 30 مليون دولار.. منحة جديدة من البنك الدولي لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي بفلسطين

اشتية: نسعى لتسريع وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

اشتية: نسعى لتسريع وصول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

"العربية الفلسطينية": نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

منها برج الجوهرة.. الأشغال: يوجد مباني تحتاج لدارسة هندسية للبت بإمكانية ازالتها أو ترميمها

منها برج الجوهرة.. الأشغال: يوجد مباني تحتاج لدارسة هندسية للبت بإمكانية ازالتها أو ترميمها

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على صحفية بوحشية كبيرة في حي الشيخ جراح بالقدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعتدي على صحفية بوحشية كبيرة في حي الشيخ جراح بالقدس

سلطات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من نابلس ووالد شهيد من القدس

سلطات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من نابلس ووالد شهيد من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

"العربية الفلسطينية": نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال

سلطات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من نابلس ووالد شهيد من القدس

سلطات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من نابلس ووالد شهيد من القدس

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل

أجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل