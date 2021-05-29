"العربية الفلسطينية": نطالب بعزل ماتياس شمالي ومنعه من دخول غزة

رام الله - دنيا الوطنطالبت الجبهة العربية الفلسطينية، بعزل ماتياس شمالي ، مدير عمليات وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لـ (القناة 12) الإسرائيلية، والتي ساوى فيها بين الضحية والجلاد، داعية إلى مقاطعته.قال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة: "شمالي ساوى بين الفلسطينيين العزل و الضحية، وبين الجلاد الإسرائيلي".وأضاف: "كشف عن وجهه الحقيقي في تساوقه مع الرواية الإسرائيلية"، مضيفا :" بينت تصريحاته النافية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والمدنيين الأبرياء في عدوانها الأخير على غزة".ونوه إلى أن شمالي تسبب بقطع رواتب الموظفين الفلسطينيين العاملين بالوكالة، وفصل عدد كبير من المعلمين، وقطع الكابونات عن الفقراء، و تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، مضيفا " كل ذلك يخدم الاحتلال الإسرائيلي في تصفية قضية اللاجئين، وحق العودة التي من أجلها تأسست (أونروا) عام 1949 ، مستهجنا خروج (أونروا) عن دورها الإغاثي، والإنساني، مبينا أنه موظف لدى الاحتلال الإسرائيلي و يعمل لصالحها، مشيرا إلى أن ماتياس شمالي طرد من سوريا.و نددت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان عضو لجنتها المركزية، و أمين سر ساحة غزة، بتصريحات مدير عمليات الأونروا التي برأت الاحتلال الإسرائيلي من جريمته التي ارتقت إلى التطهير العرقي، داعيا مفوض عام الوكالة إلى محاسبته، و عزله من منصبه، مطالبا الشعب الفلسطيني بالخروج بمسيرات حاشدة، و تنظيم فعاليات تطالب بطرده، و منعه من دخول غزة على أثر أفعاله المشينة التي تتماشى مع مخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.