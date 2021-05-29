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منها برج الجوهرة.. الأشغال: يوجد مباني تحتاج لدارسة هندسية للبت بإمكانية ازالتها أو ترميمها

منها برج الجوهرة.. الأشغال: يوجد مباني تحتاج لدارسة هندسية للبت بإمكانية ازالتها أو ترميمها
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إنه هناك عدد من المباني التي قصفها الاحتلال ولم تنهار تحتاج إلى إزالة، لما تشكله من خطورة على المواطنين.

وأكد سرحان وفق ما نقلت وكالة (الرأي) اليوم السبت، أن الخطوة الأولى لطواقم الوزارة هي إزالة المباني الخطرة التي بها ميول قد تصل لنحو متر، حتى لا تسقط على المباني المجاورة لها، مشدداً أن الطواقم تتابع هذه المباني وترقبها وأن العمل عليها يحتاج لجهد كبير.

وذكر أن بعض المباني التي تحتاج إلى دارسة هندسية للبت بإمكانية ازالتها أو ترميمها، مثل برج الجوهرة الذي قصفه الاحتلال، مشيراً أنه تم اخطار جميع المواطنين المجاورين للمباني الخطرة للإخلاء بالتعاون مع الشرطة.

وأكد أن إزالة المباني لا تكون الا عن طريق وزارة الأشغال، وذلك لحصر الأضرار بشكل جيد، وتحسباً من  وجود صواريخ لمن تنفجر في ركام المنازل، ولإتمام عملية الازالة بطريقة هندسية لا تضر بالمواطنين.

وقال إن وزارة الاشغال لديها تجارب سابقة في الاعمار وسياسة متبعة، كما عملت بعد عدوان 2014، حيث هناك آلية لتعويض أصحاب المنازل المدمرة، ليتم إعادة بنائها بشكل أفضل مما كانت عليه على نفس المساحة أو أكبر.

 ووعد سرحا بإعادة بناء جميع المنازل المدمرة خلال عام إذا وصلت أموال الاعمار التي تم رصدها، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوزيع مساعدات اغاثية عاجلة على المواطنين وهي مستمرة بذلك حسب الكشوفات المتوفرة لديها.

وذكر أن الوزارة قامت بتوزيع مبلغ 2000 دولار على أصحاب المنازل المدمرة بكل كلي و1000 على المنازل الغير صالحة للسكن، ووعد بتوزيع مبالغ أخر حال توفرت الأموال.

وقال إن هناك سياسة متبعة للبناء والتعمير في الوزارة، بحيث يتم إعطاء الأموال على دفعات للمتضرر ويقوم بنفسة بالعمل على منزله.

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