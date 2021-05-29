سلطات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من نابلس ووالد شهيد من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواطنين من مدينتي نابلس والقدس، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في الخليل.ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرقي المدينة واقتحمت منزل الأسير المحرر عبد الرحمن اشتية، وفجرّت أحد أبواب منزله وعاثت فيه خرابا، قبل اعتقاله ونقله إلى مركز تحقيق حوارة.ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحرر اشتية في الـ12 من شهر أيار/مايو الجاري، في محاولة اعتقاله، إلا أنها فشلت بسبب عدم تواجده في المنزل.