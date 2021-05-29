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دولي

تنتقل عبر الهواء.. فيتنام تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)

تنتقل عبر الهواء.. فيتنام تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس (كورونا) في وقت واحد.

وكتبت صحيفة (VnExpress) الإلكترونية عن الوزير قوله اليوم السبت، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من (كوفيد-19) أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس (كورونا) في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر نيسان/أبريل، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

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