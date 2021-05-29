غزة: طواقم الإنقاذ البحري تصدر تصريحاً بشأن تكرار حالات الغرق الليلي





وحذرت حسب ما نقلت إذاعة (الأقصى)، من خطر السباحة في فترة المساء، وخصوصاً من الساعة 8:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، أي قبل وبعد دوام المنقذين.





ولقيت طفلة مصرعها، مساء يوم الجمعة، غرقا في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة طفلة تبلغ من العمر (13 عاما) والوحيدة لأهلها غرقا في بحر رفح، وهي من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، وكانت في زيارة لمنزل جدها.

رام الله - دنيا الوطنقالت طواقم الإنقاذ البحري، بغزة، إن حالات الغرق الليلي، تكررت خلال الأيام الأخيرة، نتيجة السباحة في أوقات غير مناسبة على شاطئ البحر.