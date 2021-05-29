شؤون فلسطينية

بعد اجتماع مع البرغوثي.. قيادي بحركة المبادرة الوطنية يعلن التراجع عن استقالته

بعد اجتماع مع البرغوثي.. قيادي بحركة المبادرة الوطنية يعلن التراجع عن استقالته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القيادي بحركة المبادرة الوطنية، نبيل دياب اليوم السبت، تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها قبل يومين.

وحسب بيان للحركة وصل "دنيا الوطن" نسخة هنه، فإنه بحضور د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وعدد من أعضاء هيئتها القيادية في قطاع غزة، جرى معالجة الموقف المتعلق باستقالة القيادي فيها نبيل دياب والذي بدوره أعلن عن العدول عن هذه الاستقالة و تم إعادة الأمور الى مجراها الطبيعي ليمارس دوره السياسي والتنظيمي كالمعتاد. 

وأضاف البيان: بأنه جرى التأكيد على وحدة وتماسك حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وهيئاتها التنظيمية و صلابة مواقفها السياسية وبما يعزز قدرتها على مواصلة مسيرتها الكفاحية و النضالية.

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