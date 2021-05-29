شؤون فلسطينية

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني
حي بطن الهوى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت  لجان الدفاع عن سلوان، أن معركة حي الشيخ جراح وأحياء سلوان المهددة بالمصادرة وطرد ساكنيها لم تنته، داعية لاستمرار العمل الميداني الضاغط، حتى الغاء قرارات الاحتلال التي ستطال في المرحلة الأولى ما يقارب 7500 مقدسي.

وأوضح الناطق باسم اللجنة فخري أبو دياب في بيان صحفي أن المطلوب هو الضغط على الاحتلال لإلغاء قرارات ترحيل سكان الحي لصالح جمعيات استيطانية بشكل نهائي.

وقال إن قرار محكمة الاحتلال في القدس بتأجيل البتّ بقضية منازل حي بطن الهوى بسلوان جنوبي المسجد الأقصى حتى شهر كانون الأول/ديسمبر القادم غير كاف.

وشدد أبو دياب على أن قرار تأجيل قضايا إخلاء السكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع، والعمل الميداني المؤثر.

 وطالب أبو دياب المواطنين بعدم الاطمئنان لقرارات الاحتلال، مشيرا إلى أنه عادة ما يلتفّ على القرارات اذا ضعفت همة المواطنين.

أخبار ذات صلة

غزة: طواقم الإنقاذ البحري تصدر تصريحاً بشأن تكرار حالات الغرق الليلي

غزة: طواقم الإنقاذ البحري تصدر تصريحاً بشأن تكرار حالات الغرق الليلي

بعد اجتماع مع البرغوثي.. قيادي بحركة المبادرة الوطنية يعلن التراجع عن استقالته

بعد اجتماع مع البرغوثي.. قيادي بحركة المبادرة الوطنية يعلن التراجع عن استقالته

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل

ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل

أجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية

مصرع طفلة غرقًا في بحر رفح

مصرع طفلة غرقًا في بحر رفح

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

&#34;الصحة العالمية&#34; تطالب بنقل مئات المرضى الفلسطينيين للعلاج خارج القطاع

"الصحة العالمية" تطالب بنقل مئات المرضى الفلسطينيين للعلاج خارج القطاع

برلمان بروكسل الإقليمي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

برلمان بروكسل الإقليمي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

منوعات

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف رد محمد رمضان على احتفال سعد المجرد بحذف "إنساي"

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بعد تصدرها ترند.. شاهد كيف علقت ياسمين رئيس على نجاح أغنيتها

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

بسبب خطأ في اسمه.. شاهد كيف اعتذر آدم الشرقاوي من محمد هنيدي

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني &#34;دعوتك استجابت وأنا معاق&#34;.. ما القصة؟

شاهد: مدون سعودي لهند القحطاني "دعوتك استجابت وأنا معاق".. ما القصة؟

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: أحمد فلوكس يتوعد بنشر الحقائق بالأدلة والفيديوهات بعد قرار سجنه

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: خادمة تغدر بفنانة سعودية والأمن والسلطات تستنفر

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد: الشرطة تهاجم حفل خطوبة ابتسام شقيقة دنيا بطمة.. والأخيرة ترد

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد كيف أرعب خالد الصاوي منى الشاذلي وأحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ليلى علوي &#34;ماما حامل&#34;.. ما القصة؟

شاهد: ليلى علوي "ماما حامل".. ما القصة؟

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

هل تذكرون الطفلة ريناد؟.. شاهد كيف خطفت أنظار الجميع بعد مرور السنوات

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل