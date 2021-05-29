لجنة مقدسية: المعركة لم تنته ويجب استمرار العمل الميداني

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجان الدفاع عن سلوان، أن معركة حي الشيخ جراح وأحياء سلوان المهددة بالمصادرة وطرد ساكنيها لم تنته، داعية لاستمرار العمل الميداني الضاغط، حتى الغاء قرارات الاحتلال التي ستطال في المرحلة الأولى ما يقارب 7500 مقدسي.وأوضح الناطق باسم اللجنة فخري أبو دياب في بيان صحفي أن المطلوب هو الضغط على الاحتلال لإلغاء قرارات ترحيل سكان الحي لصالح جمعيات استيطانية بشكل نهائي.وقال إن قرار محكمة الاحتلال في القدس بتأجيل البتّ بقضية منازل حي بطن الهوى بسلوان جنوبي المسجد الأقصى حتى شهر كانون الأول/ديسمبر القادم غير كاف.وشدد أبو دياب على أن قرار تأجيل قضايا إخلاء السكان في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع، والعمل الميداني المؤثر.وطالب أبو دياب المواطنين بعدم الاطمئنان لقرارات الاحتلال، مشيرا إلى أنه عادة ما يلتفّ على القرارات اذا ضعفت همة المواطنين.