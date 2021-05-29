طالع أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة، اليوم السبت، كالتالي:أسعار الخضروات:البندورة: 1 ك = 1 شيكلخيار حمامات: 6 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 3 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلفلفل رومي: 1ك = 6 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلباذنجان : 1ك = 3 شيكلورق عنب = 3 شيكل للوقيةقلقاس = 6 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 3 ك = 10 شيكلجزر : 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:موز: 1 ك = 4 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 7 شيكلأفوكادو: 1ك = 6 شيكلكيوي: 1ك = 7 شيكلشمام 1ك = 3 شيكلعنب أسود 1ك = 9 شيكلرمان 1ك = 4 شيكلبطيخ 8 ك = 10 شيكلخوخ 1 ك = 6 شيكلمشمش 1 ك = 6 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 11 شيكل الكرتونةدجاج: 11 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد