أجواء حارة في معظم المناطق الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، حار نسبيا في معظم المناطق، وحارا في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، حارا نسبيا في معظم المناطق، حار في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.