مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشركاء والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي ذلك انطلاقا من المسؤولية الشاملة والعلاقة التكاملية انطلاقا من ايمان و استراتيجية الحكومة الفلسطينية بضرورة التحام الجهود لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة والنهوض بالواقع الاجتماعي لها ودفع عجلة التنمية المستدامة في فلسطين.وجاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير صباح اليوم في محافظة بيت لحم استهلها بلقاء محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل احميد، وشملت الجولة زيارة لعدد من المؤسسات في المحافظة التي تعنى بالفئات المهمشة المستفيدة من خدمات وبرامج الوزارة التي تعنى بالمسنين والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وفاقدي الرعاية الأسرة والنساء المعنفات، وبحث مع كلا من الجمعية الانطونية، وافتح بولس السادس،ومؤسسة الكريش، ومؤسسة الطفل يسوع، وقرى الأطفال (sos) وجمعيةالقديس نقولاوس،سبل التعاون المشترك لتقديم التدخلات اللازمة لصالح الفئات المستفيدة من خدمات هذه الجمعيات.وأوضح مجدلاني أنه تم العمل على اعتماد معايير إضافية لتحسين نظام المساعدات بإدخال معادلة جديدة متعددة الأبعاد لمعالجة الفقر وتشمل الدخل والصرف ومستوى المعيشة والسكن والاعاقة والتعليم وعدد الافراد.