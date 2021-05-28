"النضال الشعبي" بذكرى تأسيس المنظمة الـ 57 تؤكد على التمسك بالقرار الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن منظمة التحري الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، استطاعت الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وخاضت معارك الدفاع عن الوطن وقدمت عشرات الشهداء والجرحى والأسرى .وأضافت الجبهة في الذكرى الـ 57 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يصادف اليوم الجمعة حيث عقد مؤتمرها الاول في مدينة القدس في الثامن والعشرين من ايار عام 1964، لقد حافظت المنظمة على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحولت قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين الى قضية تحرر وطني وحق شعبنا في تقرير مصيره بنفسه وفق برنامج وطني.وأكدت الجبهة أن الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على شعبنا، وأن دماء شهداء العدوان على غزة، ومشاريع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض الوقائع على الأرض لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، تتطلب الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة الى ان تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باتت امر ملحا وضمن شراكة فلسطينية حقيقية نحو تعزيز الشراكة السياسية الفلسطينية ، والتعدية الفكرية ،والتفرغ لوضع استراتيجية وطنية فلسطينية ، ولمخاطبة العالم بلغة فلسطينية موحدة ولإعادة الاعتبار لقضيتنا كقضية وطنية في كافة المحافل الدولية .مؤكدة أهمية الشروع بورشة عمل وطنية تعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لتبقى رمزا للنضال الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل .ودعت الجبهة المنظمة الى إعادة الثقة بها من قبل جماهير شعبنا ،ولإعادة الالتفاف حولها، لأنها الممثل الشرعي والوحيد ،والقادرة على توحيد الصف الفلسطيني ،وإعادة الوحدة الوطنية لشعبنا.