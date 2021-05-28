حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار مجلس حقوق الانسان القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في عموم الأراضي الفلسطينية القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال.واعتبر الحزب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ان هذا القرار الذي حظي أمس الخميس بموافقة 24 عضواً وامتناع 14 ورفض تسعة أعضاء، جاء في ضوء المجازر وحرب الإبادة التي نفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة خلال العدوان الحربي الذي شن على قطاع غزة وأدى الى استشهاد ما يقارب 300 مواطن فلسطيني بينهم 67 طفلا و39 امرأة و19 مسناً، حيث شكلت هذه المجازر جريمة حرب حقيقية إضافة لجرائم التهجير والتمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس.وأضاف الحزب، أن هذا القرار عكس حملة التضامن الواسع مع شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، كما بين انه بالإمكان البناء عليه لحث المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه وتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني من بطش وعنصرية الاحتلال.