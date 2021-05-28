عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

رام الله - دنيا الوطنأشاد د. محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالدور المصري في وقف العدوان الهمجي الذي استمر 11 يوما ضد شعبنا في محافظات غزة والذي خلف أكثر من 258 شهيدا وآلاف الجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمصانع.كما أشاد عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ووصلت نسخة منه لوسائل الإعلام بإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفياتالمصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياتهم، وتوفير المساعدات و الأدوية والمستلزمات الطبية طبية معونة للجرحى من ضحايا هذا العدوان على قطاع غزة.وأشاد عياش كذلك ،بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين ومصر ، خاصة أن الشعب المصري والفلسطيني شعب واحد تربطهما علاقات أخوة، وتجمعهما روابطوعادات وتقاليد واحدة.وأكد عياش أنه ليس غريبا من الأشقاء في مصر الكنانة أن تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته في جميع المحافل ، مشيرا الى أن مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء على أرض فلسطينوقال :"القدس وحمايتها والدفاع عن المقدسات ركن أساسي من أركان السياسة المصرية وأن لها وللقضية الفلسطينية الصدارة في جميع القرارات".وأكمل قائلا :"أن العمق التاريخي للعلاقات الفلسطينية المصرية اتجاه دعم القضية الفلسطينية تنطلق من دورها الريادي في المنطقة، ورغبتها في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وستظل مصر دائماً سنداً حقيقياً للقضية الفلسطينية".