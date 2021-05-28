شؤون فلسطينية

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أشاد د. محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالدور المصري في وقف العدوان الهمجي الذي استمر 11 يوما ضد شعبنا في محافظات غزة والذي خلف أكثر من 258 شهيدا وآلاف الجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمصانع.

كما أشاد عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست ووصلت نسخة منه لوسائل الإعلام بإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وفتح المستشفيات
المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياتهم، وتوفير المساعدات و الأدوية والمستلزمات الطبية طبية معونة للجرحى من ضحايا هذا العدوان على قطاع غزة.

وأشاد عياش كذلك ،بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين ومصر ، خاصة أن الشعب المصري والفلسطيني شعب واحد تربطهما علاقات أخوة، وتجمعهما روابط
وعادات وتقاليد واحدة.

وأكد عياش أنه ليس غريبا من الأشقاء في مصر الكنانة أن تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته في جميع المحافل ، مشيرا الى أن مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء على أرض فلسطين

وقال :"القدس وحمايتها والدفاع عن المقدسات ركن أساسي من أركان السياسة المصرية وأن لها وللقضية الفلسطينية الصدارة في جميع القرارات".

وأكمل قائلا :"أن العمق التاريخي للعلاقات الفلسطينية المصرية اتجاه دعم القضية الفلسطينية تنطلق من دورها الريادي في المنطقة، ورغبتها في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وستظل مصر دائماً سنداً حقيقياً للقضية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

&#34;الصحة العالمية&#34; تطالب بنقل مئات المرضى الفلسطينيين للعلاج خارج القطاع

"الصحة العالمية" تطالب بنقل مئات المرضى الفلسطينيين للعلاج خارج القطاع

غزة: الكشف عن حالة خطوط الكهرباء ليوم الجمعة وعدد ساعات الوصل

غزة: الكشف عن حالة خطوط الكهرباء ليوم الجمعة وعدد ساعات الوصل

برلمان بروكسل الإقليمي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

برلمان بروكسل الإقليمي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

القدس: محكمة الاحتلال تؤجل البتّ بقرار تهجير سبع عائلات من سلوان

القدس: محكمة الاحتلال تؤجل البتّ بقرار تهجير سبع عائلات من سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

بلدية رام الله توسع حدود المدينة لتصبح 18731 دونما

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

مجدلاني: المسؤولية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والمؤسسات ضرورة لتلبية احتياجات الأسر ودفع عجلة التنمية

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

حزب الشعب يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

عياش يشيد بدور القيادة المصرية بوقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات والتسهيلات للقطاع

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

نابلس: الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة طفل

مستوطنون يستولون على 3 دونمات وبئر مياه شرق بيت لحم

مستوطنون يستولون على 3 دونمات وبئر مياه شرق بيت لحم

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب المواطنين في الضفة والقدس

مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب المواطنين في الضفة والقدس

مجلس العلاقات يرحب باعتماد البرلمان الأيرلندي قرارًا يدين &#34;الضم الفعلي&#34; للأراضي الفلسطينية

مجلس العلاقات يرحب باعتماد البرلمان الأيرلندي قرارًا يدين "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية

منوعات

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات &#34;التكبير والنفخ&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات "التكبير والنفخ"

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل