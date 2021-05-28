"الصحة العالمية" تطالب بنقل مئات المرضى الفلسطينيين للعلاج خارج القطاع

وقالت فضيلة: إن منظمتها تعمل على الأرض في القطاع، لكنها لم تستطع تأكيد ما إن كانت فرقُها قد تمكنت من دخوله مؤخرا.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها الأمم المتحدة نداء من هذا النوع. ففي يوم 20 أيار/مايو - أي يوم واحد قبل إعلان الهدنة - عبر ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي للمنظمة، عن مخاوف المنظمة المتزايدة من الوضع الإنساني في غزة.



