دولي

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم في اسطنبول

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم في اسطنبول
مسجد تقسيم
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أول مسجد في ساحة تقسيم الشهيرة باسطنبول، في الذكرى الثامنة لاحتجاجات هزت سلطته من هذه الساحة.

ويمثّل المسجد بصمة لأردوغان على الساحة، أشهر منطقة في العاصمة الاقتصادية لتركيا، ويعد تحقيقا لحلم يراوده منذ 30 عاما.

وقال الرئيس التركي بعد أداء صلاة الجمعة: إن "مسجد تقسيم يشغل الآن مكانة بارزة بين رموز اسطنبول (...) ستبقى إن شاء الله حتى آخر الزمان".

وقوبل الافتتاح قوبل بحماس كثيرين، حيث صلى عدة آلاف في ساحته الخارجية بعد امتلاء المسجد بسرعة.

وقال أبو ذر كوج الذي رفع على كتفيه العلم التركي وكان قد حضر للمشاركة في الصلاة الأولى: "هناك الكثير من الناس لكن لا يوجد عدد كاف من المساجد. بارك الله في من حققوا ذلك".

وسيتمكن حوالي 4 آلاف شخص من الصلاة داخل المسجد الذي يجمع بين الطراز العثماني وسمات معاصرة.

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