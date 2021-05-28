شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن حالة خطوط الكهرباء ليوم الجمعة وعدد ساعات الوصل

غزة: الكشف عن حالة خطوط الكهرباء ليوم الجمعة وعدد ساعات الوصل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة الكهرباء محافظات غزة، اليوم الجمعة، عن حالة خطوط الكهرباء لليوم الجمعة.

وفيما يلي حالة الخطوط وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،

الخطوط الرئيسية المتعطلة من داخل أراضي عام 48 من بداية العدوان لغاية الآن (4) خطوط وهي:

1- بغداد متعطل من تاريخ 11/05/2021 (09:55).

2- القبة متعطل من تاريخ 12/05/2021 (04:05) .

3- الشعف متعطل من تاريخ 14/05/2021 (15:10)

4- جباليا متعطل من تاريخ  19/05/2021 (13:50). 

المتوفر من داخل الخط الأخضر(72) ميجاوات:

المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) ميجاوات، 

العجز في الطاقة (79.2%)

وتقول شركة الكهرباء: "منذ تاريخ 10 آيار/مايو لم تدخل أية شحنة وقود من حاجز كرم ابو سالم لمحطة التوليد (ضمن منحة الوقود القطرية) الأمر الذي حال دون تشغيل المولد الثالث في المحطة، وتواجه الشركة صعوبة في توفير وقود من السوق المحلي لأسباب متعددة من بينها ضعف قدرتها المالية. 

وتابعت الشركة: "الجدول المعمول به في المحافظات على النحو التالي: (4) وصل (16) فصل مع إضافي بسيط". 

وتؤكد الشركة بأنها تسعى بكل جهد ممكن لتجاوز هذه الأزمة وتحسين عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لجميع المناطق مع تأكيدها على أنها تولى اهتمام خاص للمستشفيات وإمدادات المياه وهي تعمل مع شركاؤها المحليين من أجل إدارة مثلى للمتوفر من إمكانيات وإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن نقص الطاقة الكبير من مصادرها.

وتوجه الشركة تقديرها للعديد من المؤسسات الوطنية لتفهمها لطبيعة الأزمة الحالية وتعاونها مع الشركة للمساهمة في إعادة جدولة وتوزيع الكميات المتاحة من الكهرباء بما يتواءم مع الظروف الطارئة الحالية.

وتوجه الشركة دعوتها لجميع مكونات المجتمع بضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة.

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