إسرائيل: بينت استجاب لدعوة يائير لابيد إلى الانضمام إلى حكومة التغيير



وموجب ما اتفق عليه سيتولى بينت رئاسة الحكومة حتى شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023، ثم سيتولى المنصب يئير لابيد حتى الشهر ذاته من العام 2025.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن نفتالي بينت استجاب لدعوة يائير لابيد، إلى الانضمام إلى حكومة التغيير.ومن المقرر أن يعلن بينت عن ذلك في مؤتمر صحفي مساء غدٍ السبت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال المحلل السياسي للقناة، إنه لا يعرف بعد ما اذا كان القطب الثاني في حزب (يمينا)، إييلت شاكيد ستنضم إلى الائتلاف المتبلور مما قد يجهض تشكيله.