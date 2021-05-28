برلمان بروكسل الإقليمي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

رام الله - دنيا الوطناعتمد برلمان بروكسل الإقليمي، قرارا لصالح فلسطين، يدعو لإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفع الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة (كورونا)، وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ووقف كافة البعثات الاقتصادية البلجيكية لإسرائيل.وصوت لصالح القرار 44 نائبًا، وضده 25 وامتنع عن التصويت 15 نائبًا.وتقدم بالقرار النائب جمال ايكابزان عن الحزب الاشتراكي الناطق باللغة الفرنسية، والنائب فؤاد حيدر عن الحزب الاشتراكي الناطق باللغة الهولندية، والنائب ماري لوكوك عن حزب الخضر الناطق باللغة الفرنسية، والنائب جوان بينوكيو مورينو عن حزب الخضر الناطق باللغة الهولندية، والنائب فيرونيك لو فران عن الحزب الديمقراطي الإنساني.