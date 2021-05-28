حنا عيسى يثمن قرار مجلس حقوق الإنسان





وعبر عيسى على ان أهمية هذا القرار تكمن بتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.



واختتم قائلاً: بان القرار جاء لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.



وناشد عيسى دول العالم الى الوقوف الى جانب هذا القرار الذي يعطي البشرية نوع من الطمأنينة للحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين.



رام الله - دنيا الوطنثمن د.حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تشكيل لجنة تحقيق دولية بشان العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرها خطوة لتحقيق العدالة الدولية التي طال انتظارها.وشدد على أن مشروع القرار الذي اقر تحت عنوان ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران وارضي الـ 48 خطوة مفادها بان الذين ارتكبوا و يرتكبون جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب.