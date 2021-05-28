استشهاد مواطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس

اُستشهد المواطن زكريا حمايل (28 عاماً)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس.



وكان 22 مواطنا، أصيب اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة بيتا.



وقالت مصادر محلية نقلا عن مصادر طبية، بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي، وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق، و2 بجروح نتيجة سقوطهم عقب مطاردة جنود الاحتلال لهم.



وأدّى عشرات المواطنين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية هناك.



وكان المستوطنون حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، وبفعل الهبة الشعبية لأهالي قرى بيتا، وقبلان، ويتما، كانت تزال، لكن في الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين "كرفانا" تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.







رام الله - دنيا الوطن