إصابة مواطنين بجروح في اعتداء للمستوطنين في قرية نعلين غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بجروح، مساء اليوم الجمعة، خلال اعتداء للمستوطنين في قرية نعلين غرب رام الله.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المواطنين في منطقة جبل العالم المهدد بالاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال، واعتدت عليهم بالحجارة والعصي ما أدى لإصابة مواطنين بجروح، أحدهما في رأسه.وذكر شهود عيان، أن المستوطنين هاجموا الشبان الذين توجهوا إلى المنطقة لفلاحة الأرض وتنظيفها من الأعشاب الجافة.وحضرت قوة من جيش الاحتلال إلى المكان، وطلبت من الأهالي الابتعاد عشرات الأمتار بداعي تقليل فرص الاحتكاك مع المستوطنين.