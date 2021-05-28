شؤون فلسطينية

محافظ رام الله تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة بمجمع فلسطين الطبي

محافظ رام الله تزور جرحى عدوان الاحتلال على غزة بمجمع فلسطين الطبي
رام الله - دنيا الوطن
زارت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الخميس عدداً من جرحى عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة اللذين يتلقون العلاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

واطمأنت غنام على صحة الجرحى والخدمات الطبية المقدمة لهم مؤكدة أن الجرحى هم على رأس أولويات مؤسساتنا و علاجهم ومتابعة أحوالهم الصحية مهمة وطنية وإنسانية على الصعد الكافة .

وبينت أن استهداف مقاتلات الاحتلال الحربية المدنيين الآمنين في
بيوتهم جرائم حرب، هدفها النيل من إرادة شعبنا وعلى العالم عدم الصمت على جرائم الاحتلال.


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