إسرائيل: تمديد سريان مفعول القيود المتعلقة بالسفر بسبب جائحة (كورونا)





وهذه الدول هي البرازيل وأوكرانيا واثيوبيا وجنوب افريقيا والهند وتركيا والمكسيك، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتقرر أيضا إدراج روسيا والأرجنتين إلى هذه القائمة بدءاً من الاثنين المقبل.



وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل، بلغ 839429 حتى الساعة 09:12 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 6406 وفيات.





ومن مجمل الإصابات هناك 48 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 408 هذا، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,448,012 وعلى الجرعة الثانية 5,125,575".



رام الله - دنيا الوطنمددت اللجنة الوزارية المعنية بالتعامل مع جائحة (كورونا) بإسرائيل، سريان مفعول القيود المتعلقة بمغادرة إسرائيل والخروج منها الى الدول المصنفة حمراء حتى 13 من الشهر المقبل.