دولي

إسرائيل: تمديد سريان مفعول القيود المتعلقة بالسفر بسبب جائحة (كورونا)

إسرائيل: تمديد سريان مفعول القيود المتعلقة بالسفر بسبب جائحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
مددت اللجنة الوزارية المعنية بالتعامل مع جائحة (كورونا) بإسرائيل، سريان مفعول القيود المتعلقة بمغادرة إسرائيل والخروج منها الى الدول المصنفة حمراء حتى 13 من الشهر المقبل.

وهذه الدول هي البرازيل وأوكرانيا واثيوبيا وجنوب افريقيا والهند وتركيا والمكسيك، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتقرر أيضا إدراج روسيا والأرجنتين إلى هذه القائمة بدءاً من الاثنين المقبل.

وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل، بلغ 839429 حتى الساعة 09:12 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 6406 وفيات. 

ومن مجمل الإصابات هناك 48 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 408 هذا، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,448,012 وعلى الجرعة الثانية 5,125,575".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: بينت وشاكيد يهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة

نتنياهو: بينت وشاكيد يهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة

الصحة البريطانية تسجل 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة البريطانية تسجل 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بـ(كورونا)

إيطاليا ترصد 4147 إصابة و171 وفاة جديدة بـ(كورونا)

إيطاليا ترصد 4147 إصابة و171 وفاة جديدة بـ(كورونا)

تركيا تسجل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة بـ(كورونا)

تركيا تسجل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة بـ(كورونا)

شاهد: روسيا تجلي 64 شخصا من مواطنيها من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي

شاهد: روسيا تجلي 64 شخصا من مواطنيها من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تشن حملة تطهير عرقي وديني ممنهجة

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تشن حملة تطهير عرقي وديني ممنهجة

عدد وفيات (كورونا) حول العالم يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون

عدد وفيات (كورونا) حول العالم يتجاوز 3 ملايين ونصف المليون

إسرائيل: توقعات بمغادرة وفد صغير برئاسة أشكنازي لمصر بالأيام المقبلة

إسرائيل: توقعات بمغادرة وفد صغير برئاسة أشكنازي لمصر بالأيام المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية

الاحتلال يجدد اقتحام منزل القيادي بحماس جمال الطويل ويعتقل ابنه الثاني

الاحتلال يجدد اقتحام منزل القيادي بحماس جمال الطويل ويعتقل ابنه الثاني

57 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

57 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الصحة بغزة: حالة وفاة و339 إصابة بفيروس (كورونا) آخر 24 ساعة

الصحة بغزة: حالة وفاة و339 إصابة بفيروس (كورونا) آخر 24 ساعة

منوعات

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات &#34;التكبير والنفخ&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات "التكبير والنفخ"

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل