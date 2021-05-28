دولي

نتنياهو: بينت وشاكيد يهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة

نتنياهو: بينت وشاكيد يهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة
نتنياهو وبينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن (ليكود) قدم تنازلات كثيرة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع قطبي (يامينا)، نفتالي بينيت، وإيليت شاكيد. 

وأضاف نتنياهو أنهما يرفضان مع ذلك التوقيع على الاتفاق ويهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة.

وفي شريط فيديو نشره على موقع (تويتر) توجه رئيس الوزراء مخاطبا بينيت وشاكيد قائلا: تعهدتما بعدم الانضمام الى اليسار والى حكومة مع رئيس يش عتيد يائير لبيد. وحثهما على العودة الى رشدهما لان الوقت لم يفت بعد.

وقال نتنياهو: "أمس قدمنا إلى حزب (يمينا) مبادرة اتفاق جديدة تضمن تنازلات كبيرة غير مسبوقة، كل ذلك بهدف منع إقامة حكومة يسار.

وتابع: "أريد أن أخبركم أنه لدهشتي فإن نفتالي بينت لم يرغب بالتوقيع عليها، ويستمر في الركض نحو حكومة يسار خطيرة - لماذا تركضون نحو اليسار؟".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الآن فقط خرجنا من حرب، من عملية عسكرية، وكان واضحا خلال التصعيد أنه لا يمكن محاربة حمـاس من داخل حكومة يسار، من المستحيل محاربة (مثيري الشغب) في الداخل من حكومة يسار".

وتابع: "من المستحيل حماية جنود الجيش من المحاكمة كمجرمي حرب في لاهاي من حكومة يسار، من المستحيل منع الدعوات الآن لإقامة دولة فلسطينية وتقسيم القدس من حكومة يسار - بينيت وشاكيد - لقد وعدتم بعدم الذهاب مع اليسار وعدم الذهاب مع لابيد، لديكم الوقت للتراجع، أثبتوا أنكم لا تخلفون الوعود التي قطعتموها".

وفي سياق متصل حمل الوزير من (ليكود)، يسرائيل كاتس، بشدة على زميله في الحزب نير بركات بسبب نيته عقد مؤتمر بعد أسبوعين لعرض رؤياه حول إسرائيل.

 وقال كاتس: إن (ليكود) لم يشهد منذ تأسيسه نشاطًا كيديًا كهذا ضد رئيس وزراء من الحزب، متابعاً أن بركات يستطيع التنافس على رئاسة (ليكود)، والحكومة إذا ما رغب في ذلك حينما يفتح باب الترشح.

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