حماس تعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات الإسرائيلية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفي كل الأراضي الفلسطينية بما فيها أراضي عام 1948.





وقال بيان للحركة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تبني المجلس هذا القرار، وبأغلبية كبيرة، يعكس فشل الاحتلال في تمرير أكاذيبه وروايته المضللة على شعوب العالم الحرة، كما يعكس رغبة دولية متزايدة لإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، بدعم أمريكي على مدار عقود من الزمن".





وأكد البيان بأنه يجب أن تُحاسب إسرائيل على جرائمها المستمرة، وأن يقدم قادتها للمحاكم الدولية، لا يمكن أن يتحقق أي استقرار أو سلام في المنطقة والعالم بدون عدالة ناجزة للفلسطينيين، وأن يحقق الفلسطينيون أحلامهم بالحرية والاستقلال.





وأعربت حماس عن أمنيتها، بأن "تنجح هذه اللجنة في مهمتها، وألّا يتم تعطيلها من قبل الاحتلال وداعميه، كما حدث في كثير من اللجان السابقة، كما نتطلع أن يبنى على توصياتها قرارات عملية تكبح جماح هذا العدو، وتضع حدًا لوحشيته وعدوانه على شعبنا، وتنهي احتلاله".

رام الله - دنيا الوطن