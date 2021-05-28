بلينكن ووينسلاند يناقشان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني









وشدّد المسؤولان على الحاجة ​إلى حركة سريعة ودون عوائق لإمدادات الإغاثة والإنعاش التي تضمن في الوقت نفسه أن تصل المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وليس إلى أيدي حماس.

كما ناقش الوزير والمنسّق الخاص ضرورة منع تكرار دورة العنف.

وناقش بلينكن والمنسق الخاص وينسلاند الاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني، حسب ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.وشدّد المسؤولان على الحاجة ​إلى حركة سريعة ودون عوائق لإمدادات الإغاثة والإنعاش التي تضمن في الوقت نفسه أن تصل المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وليس إلى أيدي حماس.

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع منسّق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.