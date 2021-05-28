شؤون فلسطينية

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، قرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي المحتلة  عام 48، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعتبر انتصارا للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا ودماء الشهداء وخاصة الأطفال منهم.

وتابع مجدلاني بتصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار يعيد  الاعتبار للقانون الدولي في ترسيخ مبادئ العدالة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي والمحاكم الجنائية، ولتقديمهم للمحكمة جراء جرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم.

ودعا في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان  وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، فهذا القرار يدين الاحتلال بشكل واضح، ما يستدعي التوقف عن معاملة دولة الاحتلال كدولة فوق القانون".

ووجه د. مجدلاني التحية والتقدير لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة والحقوق المشروعة لشعبنا، مشيرا سنواصل الحوار بروح إيجابية مع الدول التي امتنعت أو اعترضت على التصويت.

وأشار مجدلاني إلى أن التطبيق الفعلي لهذا القرار على أرض الواقع هو ما تنتظره فلسطين من أجل وقف الاعتداءات والاستهتار الإسرائيلي بالمؤسسات الدولية وقراراتها، ويمثل ذلك إعادة الهيبة لهذه المؤسسات ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

أخبار ذات صلة

حماس تعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات الإسرائيلية

حماس تعلق على قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات الإسرائيلية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

بلينكن ووينسلاند يناقشان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني

بلينكن ووينسلاند يناقشان الاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني

(العربية): رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يزور غزة منتصف الأسبوع المقبل

(العربية): رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يزور غزة منتصف الأسبوع المقبل

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

المجلس الوطني: أبواب منظمة التحرير مفتوحة للجميع لاستكمال مسيرة النضال الوطني

المجلس الوطني: أبواب منظمة التحرير مفتوحة للجميع لاستكمال مسيرة النضال الوطني

الداخلية بغزة تعلن الإحصائية الأسبوعية لحركة السفر عبر معبر رفح

الداخلية بغزة تعلن الإحصائية الأسبوعية لحركة السفر عبر معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لهيئاتها ومؤسستها القيادية‎

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال

مجدلاني: التطبيق الفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان ما تنتظره فلسطين لمحاكمة الاحتلال

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

نابلس: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بيت دجن

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية

الاحتلال يجدد اقتحام منزل القيادي بحماس جمال الطويل ويعتقل ابنه الثاني

الاحتلال يجدد اقتحام منزل القيادي بحماس جمال الطويل ويعتقل ابنه الثاني

57 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

57 عاما على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الصحة بغزة: حالة وفاة و339 إصابة بفيروس (كورونا) آخر 24 ساعة

الصحة بغزة: حالة وفاة و339 إصابة بفيروس (كورونا) آخر 24 ساعة

منوعات

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

شاهد: الرعب يسيطر على هالة صدقي.. وهذا رد فعلها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

بسبب هذه الصورة.. الجمهور يستهزئ من ياسمين عبد العزيز وزوجها

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

شاهد: إليسا تدخل في نوبة بكاء كبيرة.. ما السبب؟

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

منى السابر تكشف تفجر تفاصيل خطيرة عن دور طليقها بقضية حلا الترك

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: أجواء من الرعب ترافق دينا الشربيني في لبنان.. ما القصة؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات &#34;التكبير والنفخ&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الفنانة بسبب عمليات "التكبير والنفخ"

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

لماذا لم ينشر خطيب منة عرفة صور الخطوبة؟

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: رد فعل أحمد فلوكس بعد الحكم عليه بالسجن عام كامل

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

شاهد: ماذا قالت سمية الخشاب عن تصريحاتها الجارحة تجاه أحمد سعد

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

عربي

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل