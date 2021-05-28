الصحة: وفاتان و395 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 84 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304,787 بينهم 217,097 تلقوا الجرعتين من اللقاح.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 3، نابلس 16، قلقيلية 2، طولكرم 7، جنين 10، الخليل 10، سلفيت 1، بيت لحم 3، طوباس 1، رام الله والبيرة 3، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 339.وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 2، نابلس 28، قلقيلية 0، طولكرم 43، جنين 21، الخليل 2، سلفيت 2، بيت لحم 4، طوباس 0، رام الله والبيرة 100، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 101.وتم تسجيل حالتي وفاة بالفايروس، واحدة في مدينة الخليل، وأخرى في قطاع غزة.