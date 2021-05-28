شؤون فلسطينية

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية

إيطاليا تتبرع بـ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات (أونروا) الأساسية
رام الله - دنيا الوطن
تبرعت الحكومة الإيطالية بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وذلك دعما لبرامجها وخدماتها الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وقال القنصل العام الإيطالي في القدس جيوسيبي فيديل: إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الراسخ لإيطاليا بدعم الأونروا في تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط"، مضيفا بالقول: "مؤخرا، دأبت الأونروا على أن تكون في المقدمة في تقديم الدعم الطارئ للفلسطينيين الأشد تأثرا بالجولة الأخيرة من استئناف العمليات العدائية في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود الأونروا على الأرض للوصول إلى الأشخاص الأشد احتياجا".

بدوره، أعرب مارك لاسواوي مدير الشراكات بالوكالة في الأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون للغاية لشعب وحكومة إيطاليا على هذا التبرع السخي الذي يأتي في وقته وفي حين أن الأونروا تعمل في خضم ظروف مالية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والعمليات العدائية الدراماتيكية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف لاسواوي قائلابأن "هذا التبرع المناسب زمنيا سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

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