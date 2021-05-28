الاحتلال يجدد اقتحام منزل القيادي بحماس جمال الطويل ويعتقل ابنه الثاني

رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، اقتحام منزل القيادي في حركة حماس جمال الطويل واعتقلت نجله الشاب نصر.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الطويل في مدينة البيرة وفتشته وخربت محتوياته قبل أن تعتقل نصر الطويل.وجاء اعتقال نجل القيادي الطويل بعد يوم واحد فقط من اعتقال نجله الآخر يحيى في محاولة من مخابرات الاحتلال لإجبار الشيخ جمال على تسليم نفسه.والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 9 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 11 مرشحا آخر في السجون.وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال قبل أقل من شهرين وتحديدا بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي، بعد أن أمضى ثمانية أشهر ونصف في الاعتقال الإداري.يشار إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل لا تزال معتقلة في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وتخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تُحرر في نهاية الشهر الجاري بعد ثمانية شهور في الإداري.