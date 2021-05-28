اشتية يرحب بتخصيص قطر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية عن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قراره تخصيص 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بجهود الدوحة المتواصلة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.وقال اشتية: "إن الحكومة ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة أو في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي".وأوضح رئيس الوزراء إن أولويات الحكومة حاليا تتمثل بتسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، وبدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها ضمن إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي والتنمية لمختلف القطاعات في قطاع غزة.