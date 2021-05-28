الصحة بغزة: حالة وفاة و339 إصابة بفيروس (كورونا) آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل حالة وفاة و339 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1390 فحص مخبري، خلال آخر 24 ساعة.





وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، أنها سجلت 101 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، فيما بلغ الإجمالي التراكمي لعدد المصابين 108,500 حالة، والحالات النشطة 2808 حالة، وبلغت عدد الوفيات التراكمي 1014 حالة.





وأشارت إلى، أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 104 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 70 حالة.



ونوهت إلى أن إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت إلى القطاع، بلغت 120400 جرعة تكفي 60200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 39043 شخص.



رام الله - دنيا الوطن