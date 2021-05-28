أبو دقة: معركة سيف القدس انتصار استراتيجي للمقاومة الفلسطينية ودليل فشل مسار التسوية

رام الله - دنيا الوطنأشاد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يونس أبو دقة بانتصار المقاومة في معركة سيف القدس وأنها شكلت انتصار استراتيجي وتحولاً في مرحلة نضالية أعادت القضية الفلسطينية للصدارة، مؤكداً أن معركة سيف القدس أحدثت وحدة وطنية حقيقة خلف خيار المقاومة وبديلاً عملياً عن مسار التسوية الذي مضت به السلطة الفلسطينية وقيادتها.وقال النائب أبو دقة في تصريح صحفي: "شكل انتصار غزة نقطة تحول هامة في تاريخ النضال الفلسطيني وبديلاً عملياُ عن مسار التسوية الذي مضت به السلطة الفلسطينية وشكل خضوع للسياسة الصهيونية دون أي انجاز حقيقي للشعب الفلسطيني".وأضاف النائب أبو دقة: "انتصار المقاومة في غزة أعاد فرض حضور القضية الفلسطينية عالمياً وأظهرت الوحدة الوطنية خلف خيار المقاومة".وأكد النائب أبو دقة "أن المقاومة استطاعت بشموليتها أن تضع القدس وغزة والداخل المحتل والخارج وحدة واحدة في مواجهة الإرهاب والاجرام الصهيوني"، مشدداً أن المقاومة قدمت نموذجاً قتالياً مشرفاً في التصدي للاحتلال.وأوضح أن "انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس أحدث هزة في النظرية الأمنية الصهيونية وأن كتائب القسام ضربت الاحتلال في عمقه الاستراتيجي وأربكت حساباته".ودعا النائب أبو دقة "أحرار العالم الى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وفضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، مثمناً الدور الكبير الذي قام به مناصرو القضية الفلسطينية من دعم للحق الفلسطيني والتصدي للرواية الصهيونية وكشف زيفها وبطلانها".