اليابان تعلن تقديم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة المترتبة على من العدوان الأخير على غزة، ولمواجهة جائحة (كورونا).وأضاف موتيغي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، ان اليابان على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات، من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.وجدد التأكيد على موقف اليابان الثابت من دعم حل الدولتين، واستعدادها لمواصلة مساعيها الدبلوماسية من أجل إعادة الثقة التي ستسمح للعودة الى طاولة المفاوضات.وشدد على التزام اليابان بمواصلة العمل في ممر السلام والازدهار بين الدول الاربع فلسطين وإسرائيل والاردن واليابان لاستكمال هذا المشروع الحيوي والهام، وكذلك استمرار إدارتها لبرنامج سيباد المخصص لبناء القدرات لدى الحكومة والمؤسسات الفلسطينية بمشاركة عديد دول جنوب شرق آسيا.وأبدى الوزير الياباني رغبته في زيارة فلسطين في آب/ أغسطس المقبل، لاستكمال الجهود، ومن اجل تفعيل الدور الياباني في اية جهود لإحياء العملية السياسية.بدوره، ثمن المالكي تبرع اليابان بالمساعدات الإنسانية واستعدادها المساهمة في عملية اعادة الإعمار، مرحبا بأية جهود يابانية من اجل اعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كخطوة اولى نحو العودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المقرة والمعتمدة بهدف انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.واتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة المقبلة.