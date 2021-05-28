شؤون فلسطينية

"مظاهرة مليونية" السبت المقبل في واشنطن للدعوة لــ"ردع ومعاقبة إسرائيل"

"مظاهرة مليونية" السبت المقبل في واشنطن للدعوة لــ"ردع ومعاقبة إسرائيل"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والاسلامية والاميركية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم "مظاهرة مليونية"، يوم غد السبت، في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "معاقبة وردع اسرائيل" وذلك تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة بحق ابناء شعبنا والتي كان آخرها العدوان على قطاع غزة.

وتستمر المؤسسات في حشد الجماهير لهذه المظاهرة بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان العدوان على قطاع غزة واقتحامات المسجد الاقصى في العديد من المدن الاميركية ابرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو، حيث وجهت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أعضاء المؤسسات للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الامريكي، وفقاً لوكالة (وفا).

وقال المهندس مرجان ابو محمود احد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: "ان التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد اكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الاميركية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، حيث من المتوقع ان تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاحتلال وايصال رسالة للإدارة الاميركية بأن القدس والمسجد الاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين، وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية الاميركية عن دولة الاحتلال التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا، لتوطيد نظام الابرتهايد التوسعي الاستيطاني على حساب حقوق شعبنا".

واضاف ابو محمود ان الدعوات وجهت عبر المؤسسات المحلية في الولايات والمدن الرئيسية لتسيير حافلات لنقل المشاركين من مراكز المدن باتجاه العاصمة واشنطن، لتكون المظاهرة القادمة تتويجاً للمظاهرات الضخمة غير المسبوقة التي نظمت الأسبوع الماضي في معظم المدن الأميركية.

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