شؤون فلسطينية

حالة الطقس: الجو حار نسبياً في معظم المناطق

حالة الطقس: الجو حار نسبياً في معظم المناطق
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حارا نسبيا في معظم المناطق حار في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم السبت المقبل صافيا بوجه عام حار نسبيا في معظم المناطق وحارا في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد حارا نسبيا في معظم المناطق حار في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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