وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور امين سر المجلس واعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.وقرر المجلس عدة قرارات بالملفات التي جرى عرضها خلال الاجتماع وبلغ عددها 47 ملفاً، ومنها: الموافقة على المشاريع التالية ووضعها موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة رافات في محافظة القدس، ومخطط هيكلي الزاوية في محافظة جنين، ومشروعين لتعديلات تنظيمية لمسارات شوارع في بلدة جفنا، ومشروعين لتوسعة شوارع في مدينة نابلس، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال لغاية اقامة معارض تجارية في بلدة الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شوارع في بلدة دورا في محافظة الخليل، وكذلك لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في بلدة اجنسينا في محافظة نابلس، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية تنظيم الاستعمال الى تجاري طولي في بلدة بيت ايبا، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة مسلخ في عرابة.ووافق المجلس على استئنافات ومنح تسهيلات لعدة طلبات ومنها مشروع تعديل تنظمي لتنظيم شارع وتغيير صفة الاستعمال في بيتونيا، وطلب استئناف لمنح تسهيلات في بلدة ابو قش، وطلبين لاستئناف ومنح تسهيلات في كفر مالك وطلب استئناف لتعديل تنظيمي لتعديل شارع في الطيرة بمحافظة رام الله والبيرة، وطلب منح تسهيلات لترخيص بناء في بيتين، وطلب منح ترخيص لبركس زراعي في دير غسانة، وطلب تسهيلات لترخيص بناء مقترح في عين الديوك الفوقا، وكذلك الموافقة على التوسعة التنظيمية لمدينة رام الله.وشكل المجلس لجان فرعية لاعادة الدراسة لمشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع تسوية في بيت وزن، وطلب استئناف لمنح تسهيلات في بورين في محافظة نابلس، وطلب منح تسهيلات في البيرة، وطلب تسهيلات لبناء اضافي في سردا، وطلب استئناف لالغاء رخصة في بيت ساحور.وأعاد المجلس عدة مشاريع للجان ذات العلاقة للدراسة ومنها مخطط هيكلي بورين ومخطط هيكلي جلقموس ومشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع مشاة في شبتين، ومشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في عقابا، وطلب استئناف لمنح تسهيلات في سردا، وطلب استئناف اخر في الدوحة، وطلب لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة كسارة في زعترة في محافظة بيت لحم.وأجل المجلس البت في عدة طلبات لحين استكمال الاجراءات ومنها طلب استئناف واخر طلب تسهيلات في عابود، وطلب منح تسهيلات في دير ابزيع.وقرر المجلس رد مشاريع وطلبات استئناف وذلك لمشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في البيرة، ومشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شوارع في ابو اشخيدم، ومشروع هيكيلي تفصيلي لغاية الصناعات في النبي صالح، وطلب استئناف لمنح تسهيلات في البيرة، وطلب منح تسهيلات لبركسات دواجن في كفر عين.والغى المجلس رخصة بناء في بيت جالا بناء على طلب اللجنة الإقليمة.