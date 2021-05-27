رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة

رام الله - دنيا الوطنفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعدما حاز على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وكما كان متوقعا على نطاق واسعوقال صباغ في مؤتمر صحفي إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا من أصوات الناخبين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).بينما حاز المرشح محمود مرعي على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة، وحاز عبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من أصوات الذين شاركوا في التصويت، وبلغ عددهم أكثر 14 مليون ناخب.ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.يذكر أن الأسد حاز نسبة 88.7% من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.