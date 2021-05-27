مصرع شاب بحادث سير ذاتي في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب (23 عاما)، اليوم الخميس، مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة نتيجة حادث سير وقع شمال الخليل.وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوقوع حادث سير شمال الخليل، على الفور باشرت شرطة المرور إجراءاتها للوقوف على أسبابه حيث تبين بأنه ناجم عن انقلاب مركبة ما أدى إلى وفاة الشاب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.