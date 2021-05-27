شؤون فلسطينية

الإغاثة 48: قافلة المساعدات العاجلة بقيمة مليون ونصف شيكل تصل قطاع غزة

الإغاثة 48: قافلة المساعدات العاجلة بقيمة مليون ونصف شيكل تصل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قامت طواقم الإغاثة 48- الحركة الإسلامية اليوم بإيصال قافلة مساعدات صحية وإنسانية طارئة وعاجلة لإغاثة الأهل في قطاع غزة بقيمة مليون ونصف شيكل.

وقال د. علي الكتناني- رئيس الإغاثة 48: منذ بداية الأزمة الإنسانية في القطاع بسبب التصعيد الأخير تعمل طواقمنا على قدم وساق من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المأوى والدواء والحاجات الإنسانية للمصابين والنازحين في مراكز الإيواء في قطاع غزة.

وأضاف أ. غازي عيسى، المدير العام لجمعية الإغاثة 48: اليوم وصلت لقطاع غزة قافلة المساعدات الطبية والدوائية العاجلة دعمًا للقطاع الصحي. بنفس الوقت يشارك متطوعو جمعية الإغاثة 48 منذ أيام في الحملة التي أطلقتها البلدية لتنظيف شوارع المدينة من آثار الحرب والدمار ضمن حملة #حنعمرها.

هذا وتطلق الإغاثة 48- الحركة الإسلامية في هذه الأيام حملة إغاثة للأهل في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.





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