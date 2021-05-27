جامعة الازهر تصدر قراراً بشأن طلبة المساقات العملية للفصل الدراسي الثاني

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة جامعة الازهر في قطاع غزة، إعلاناً مهما لطلبتها، حول التعليم الوجاهي للمساقات العملية للفصل الثاني لعام 2020/2021.وقررت إدارة الجامعة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك) استئناف التعليم الوجاهي للمساقات العملية للفصل الدراسي الثاني، ابتداءً من يوم الأحد 30 أيار/ مايو 2021، وذلك وفق جداول سيتم اعدادها من قبل الكليات.وقالت إدارة الجامعة: "سيتم التشديد على اتباع إجراءات السلامة والوقاية (ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم)، ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الحصص العملية عن 15 طالب وطالبة.