إيطاليا ترصد 4147 إصابة و171 وفاة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، 4147 إصابة و171 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع لكلا المؤشرين.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4147، مقابل 3937 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4205970 حالة، بينها 253193 نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 171 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 121 في بيانات الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 125793 شخصا.كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3826984 شخصا بعد رصد 10808 حالات شفاء جديدة.وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.