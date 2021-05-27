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الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية تفاصيل وصول الجنود المصريين إلى السودان، ضمن المشاركة في مناورات "حماة النيل".

وقالت القوات المسلحة المصرية: "إن فعالیات التدریب المشترك "حماة النیل" انطلقت بدولة السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقد تضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية.

كما قامت القوات بالتدريب القتالي والتعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ویھدف التدریب المشترك إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات ، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة.

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