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كهرباء خانيونس تعلن جدول احمال الكهرباء بنظام أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

كهرباء خانيونس تعلن جدول احمال الكهرباء بنظام أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كهرباء محافظة خانيونس، مساء اليوم الخميس، جدول أحمال الكهرباء في المحافظة، بنظام أربع ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل.

وأكدت الشركة في تصريح لها، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن التوقيت الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10صباحا، ستشمل كلا من: قاطع ابو اسماعيل منطقة العمور والفخاري  وابو طعيمة وابومصطفي، قاع القرين، مرتجي وسمحا والحديقة والضابطة، وحي المنارة و اربيع، الجامعة الاسلامية، معن كلها، الحلال الشرقي، خزاعة كلها، السناطي و ابوعامر وابو طير وابو طبش، قاطع العسكري بالكامل ودوار عبسان، مستشفى وإسكان الأوروبي، مضخة صوفا ومكب النفايات، الحلال الغربي وعويضة والعويطي، ابوعاشور ومسجد الاسلام و وعطا والتحلية وحارة المصري، والجبور والمؤن وجورت اللوت حتي مجمع المحاكم.

اما التوقيت من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية مساءً، تضم كلا من: من دوار بني سهيلا  وكل محولات بني سهيلا، محول النويري لوسط شارع القصاص، وقاطع السلام الشرقي بالقرارة ودالغوافير  و فياض، ومحول طه وكف وبلدية القرارة، قاطع السطر الشرقي السنوار والاغا والصادق ومستشفي الوفا، عبسان الجديدة كلها مكب ومضخة صوفا، مضخة ومستشفي الاوروبي.

التوقيت  14م - الساعة 18م، تضم كلا من: مدخل حي الامل شامية والعبدساوي، جزئية وسط البلد بخان يونس القاهرة عمان والسنية والقلعة، منطقة البريد وقاطع الجيش، من عبد المحسن وابو نويلة  والترخيص الجديد والتعليمية والكتيبة وجزئية الباهي بالمحطة، شارع جمال عبد الناصر وحي الزيني والسطر الغربي، مدينة حمد بالكامل، بالقرارة مناطق السميري وابوهداف وابو لحية و ابو رومية ورقم 2  والنادي بالقرارة الشرقية/ والقرارة الغربية من حاجز المطاحن بصلاح الدين لحي  الجية ومنطقة ابو مغصيب وشارع الجميزة.

التوقيت الساعة 18م - 22م، تضم كلا من: لمواصي والبحر الشمالي والجنوبي كله، المعسكر الغربي  كله، مناطق بحي الامل الترتوري والإماراتي وطوهوكو وإسكان الياباني والهولندي، ومنطقة الشيخ جبر بالمعسكر الشمالي، ومنطقة قاطع ابومغصيب، والشيخ ناصر والسكة وجزئية ابوشقرة، منطقة القصيلة من كراج رفح الي دوار موزة، ومحولات حليمة وابومعروف وال 17 وعبد العزيز.

التوقيت 22م  - الساعة 02 فجر الجمعة، تضم كلا من: قاطع عطية الإسكيمو وحسن البنا وهارن وسط حي الامل / الهلال وأنور وتميم  والهدي جنوب حي الامل/ وقاطع مستشفي مبارك النمساوي والبشيتي وإسكان الفرا / المسلخ وجاسر وبلال وابوعزب واللدادوة/ وطوباسي وابوشروق وفتحي / و قاطع البيوك حتي بئر عيا  وقاطع ابومعروف/ وقاطع الكلية العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وقيزان النجار/ وقيزان ابورشوان )

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