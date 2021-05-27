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جمعية الهلال الأحمر بغزة تستلم الشحنة الثانية من المساعدات التونسية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تستلم الشحنة الثانية من المساعدات التونسية
رام الله - دنيا الوطن
وصلت اليوم الخميس، شحنة المساعدات الاغاثية التونسية الثانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع للتخفيف من معاناة المواطنين عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، استلمت الشحنة الثانية من الهبة الإنسانية، المقدمة من الجمهورية التونسية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية، تتضمن مواد غذائية وإغاثية، بهدف التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت الهلال الأحمر استلمت الشحنة الأولى من الهبة التونسية، وتضمنت أدوية ومستلزمات طبية، لدعم القطاع الصحي.

وأعربت إدارة الجمعية عن بالغ تقديرها وامتنانها لتونس، رئيسا وحكومة وشعبا، لدورهم المتواصل في دعم صمود أبناء شعبنا، مشيرة إلى أن طواقمها ستقوم بتوزيع هذه المساعدات على العائلات المتضررة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

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