عاجل

  • وزير الخارجية الأمريكي: إجلاء العائلات من الشيخ جراح والتوتر بالأقصى قد يؤدي لتصعيد أو حرب

شؤون فلسطينية

ماذا ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها اليوم؟

ماذا ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها اليوم؟
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعاً لها، ظهر اليوم الخميس، في مدينة رام الله، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

واطلعت اللجنة المركزية لحركة فتح، على الجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، في إطار وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، مع الأطراف العربية والدولية، وتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية والقدس، او في قطاع غزة، ولقاءه بوزراء خارجية (مصر، الأردن، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة)، لاطلاعهم على الموقف الفلسطيني الثابت بأهمية ان يشمل وقف التصعيد، العدوان الإسرائيلي المتواصل  ضد مدينة القدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ووقف طرد أبناء شعبنا المقدسي من منازلهم، بالإضافة إلى وقف جرائم المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعت اللجنة المركزية، إلى استثمار الجهد العربي والدولي المبذول حاليا، باتجاه الحل الاشمل والدائم الذي يضمن عدم تكرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضنا، والانتقال إلى الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مركزية فتح، أهمية تضافر الجهود الفلسطينية الداخلية لدعم مواقف الرئيس وسياسته التي تطالب المجتمع الدولي بالنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية سياسية بالمرتبة الأولى وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي باعتباره الخيار الأمثل لمنع تجدد التصعيد والتوتر في المنطقة والعالم، والتركيز على نصرة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود أهلنا بشتى الوسائل.

أشارت إلى ان حركة فتح أكدت دوماً على أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والأمن للمنطقة والعالم، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية، ووقف سياسة الاستفزازات التي تمارسها يومياً في تحدي للجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق التهدئة.

وقالت اللجنة المركزية، إن استمرار إسرائيل بانتهاج سياستها الحالية، ستعيد المنطقة إلى دوامة التصعيد والتوتر، ما يستدعي ترجمة الأقوال الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي الرافضة لسياسة الاستيطان، وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، إلى أفعال حقيقية من خلال الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة إعادة العمل لفتح القنصلية الأميركية بمدينة القدس الشرقية، واستئناف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، ودعم الحل السياسي القائم على حل الدولتين، بأنها خطوات مشجعة باتجاه إعادة العلاقات الفلسطينية –الأميركية لوضعها الطبيعي.

وأشارت، إلى ان فتح تضع بالمقام الأول مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني البطل الصامد، وحماية ثوابته ومكتسباته، وعلى أساسها تتعامل مع أي طرف، معربة عن أملها بأن يستمر الزخم الدولي باتجاه تحقيق حل سياسي قائم على إنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيت اللجنة المركزية لحركة فتح، صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، والذي واجه بطش ووحشية الاحتلال وجبروت جيشه، سواء في قطاع غزة الذي شهد تدميراً ممنهجاً راح ضحيته مئات الشهداء، وآلاف الجرحى والنازحين، وتدمير ممتلكات المواطنين، أو في القدس التي يتصدى أبناؤها الأبطال لأشرس حملة يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، من خلال الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستيلاء على منازل المواطنين بقوة السلاح وطردهم، أو الضفة الغربية التي تتعرض مدنها وقراها لحرب بقيادة المتطرفين المستوطنين، واستمرار سياسة القتل والاعتقال والتشريد وهدم البيوت.

وأضافت ان شعبنا الفلسطيني الذي اثبت على الدوام انه الرقم الصعب في أية معادلة تفرض عليه، لن يركع ولن يستسلم، وسيبقى متمسكاً بحقوقه وثوابته مهما كان حجم العدوان، واليوم اثبت بلا أدنى شك فشل كل سياسات القمع والتهويد والتفرقة التي حاول الاحتلال القيام بها لشق وحدة صفه، في مشهد وحدوي شمل الكل الفلسطيني في كل مكان.

وأشادت اللجنة المركزية، بصمود أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكدة ان معركتهم هي معركة الشعب الفلسطيني كله، وان أي جهد سياسي فلسطيني يضع قضية الأسرى في مقدمة أولوياته، وان الأفراج عن أسرانا هو في قمة أولويات القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مشددة على ان دم شهداءنا الذين ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وفي القدس والضفة الغربية تثبت أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي مركز الأمن والاستقرار ومفتاح السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح، إبقاء اجتماعاتها قائمة ومتواصلة وذلك للاستمرار في تقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم صمود شعبنا في غزة والقدس والضفة وفي كل مكان.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل صحفييْن من حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال يعتقل صحفييْن من حي الشيخ جراح بالقدس

بلينكن: إجلاء العائلات من الشيخ جراح والتوتر بالأقصى قد يؤدي لتصعيد أو حرب

بلينكن: إجلاء العائلات من الشيخ جراح والتوتر بالأقصى قد يؤدي لتصعيد أو حرب

الأحمد: شعبنا يسعى للعيش بسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الأحمد: شعبنا يسعى للعيش بسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الجامعة الإسلامية: عودة الدوام الإداري الطبيعي بدءاً من السبت حتى الأربعاء

الجامعة الإسلامية: عودة الدوام الإداري الطبيعي بدءاً من السبت حتى الأربعاء

مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين

مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين

كهرباء خانيونس تعلن جدول احمال الكهرباء بنظام أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

كهرباء خانيونس تعلن جدول احمال الكهرباء بنظام أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

جمعية الهلال الأحمر بغزة تستلم الشحنة الثانية من المساعدات التونسية

جمعية الهلال الأحمر بغزة تستلم الشحنة الثانية من المساعدات التونسية

لازاريني يرد على تصريحات شمالي لقناة اسرائيلية حول العدوان على قطاع غزة

لازاريني يرد على تصريحات شمالي لقناة اسرائيلية حول العدوان على قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأحمد: شعبنا يسعى للعيش بسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الأحمد: شعبنا يسعى للعيش بسلام في دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الاحتلال يصادق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية شرق بيت لحم

الاحتلال يصادق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية شرق بيت لحم

وزيرة الصحة الفلسطينية تصل الى قطاع غزة على رأس وفد طبي

وزيرة الصحة الفلسطينية تصل الى قطاع غزة على رأس وفد طبي

الزهار يعلق على التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على القطاع

الزهار يعلق على التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على القطاع

&#34;الشعبية&#34; تدعو لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً

"الشعبية" تدعو لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً

جمعية الهلال الأحمر تتسلم هبة إغاثية وصحية كويتية

جمعية الهلال الأحمر تتسلم هبة إغاثية وصحية كويتية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

منوعات

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

الامارات تمنح الفنان السوري ياسر العظمة الجنسية الاماراتية.. والاخير يعلق

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية "إنساي"

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية &#34;إنساي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية "إنساي".. ما القصة؟

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

&#34;جمعية الصحة العالمية&#34; تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

"جمعية الصحة العالمية" تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان