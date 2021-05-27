دولي

شاهد: روسيا تجلي 64 شخصا من مواطنيها من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي

شاهد: روسيا تجلي 64 شخصا من مواطنيها من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أجلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، 64 مواطنا روسيا كانوا في قطاع غزة في أثناء القصف الإسرائيلي للقطاع، بينهم 31 طفلا.

وتم إعادة المواطنين الروس من قطاع غزة بعد أيام من تعرض القطاع للقصف الإسرائيلي، إلى وطنهم، على أساس طوعي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويوجد أكثر من 400 شخصا من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة) على قائمة الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من القطاع.

وقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق السلطات الروسية بإجلاء المواطنين الروس الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.

 

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