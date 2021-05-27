عربي

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل

مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بقانون لمقاطعة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة إسرائيل من حيث المبدأ، وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم: "لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصا مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأصدر مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، أعرب فيه عن "تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، ومؤكدا "الرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس".

وتلا رئيس مجلس الأمة البيان الذي وافق عليه المجلس بالإجماع قائلا "يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني".

وتابع الغانم: "يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكافة قطاعات الشعب والدولة".

وأضاف: "إن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه، وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر "الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات".

وأضاف: "المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا".

أخبار ذات صلة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الأردن والامارات: يجب البناء على وقف إطلاق النار بغزة والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية

الأردن والامارات: يجب البناء على وقف إطلاق النار بغزة والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

&#34;جمعية الصحة العالمية&#34; تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

"جمعية الصحة العالمية" تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

صحة &#34;حسن نصر الله&#34; تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

صحة "حسن نصر الله" تثير التساؤلات.. ونجله يكشف مرضه

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم الدولة

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم الدولة

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

تونس: إيقاف 14 عنصرا بشبهة الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدعو لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً

"الشعبية" تدعو لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً

جمعية الهلال الأحمر تتسلم هبة إغاثية وصحية كويتية

جمعية الهلال الأحمر تتسلم هبة إغاثية وصحية كويتية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

العالول يبحث مع القنصل السويدي العام آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

بحر يشيد بجهود العاملين بالقطاع الطبي ويدعو لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

البرغوثي يشيد بجهود بلدية غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع

قيادي بـ (حماس) يدعو ليوم غضب على الاحتلال غدًا الجمعة

قيادي بـ (حماس) يدعو ليوم غضب على الاحتلال غدًا الجمعة

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

مجلس الإفتاء الأعلى يدعو إلى وحدة الصف ووأد الفتنة

&#34;الوطني&#34; يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

"الوطني" يرحب بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة الضم الفعلي والتهجير القسري في فلسطين

منوعات

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية &#34;إنساي&#34;

شاهد كيف احتفل سعد لمجرد بعد حذف فيديو محمد رمضان أغنية "إنساي"

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية.. ما القصة؟

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: فيديو مسرب لنادين نجيم وقصي خولي بزفاف ماريتا الحلاني يثير الضجة

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية &#34;إنساي&#34;.. ما القصة؟

شاهد: (يوتيوب) يعاقب محمد رمضان وسعد لمجرد بحذف أغنية "إنساي".. ما القصة؟

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

هل تعرضت إلهام شاهين لمحاولة سرقة فيلتها الخاصة؟.. بالتفاصيل

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

ما حقيقة تحرش المخرج محمد سامي بنجلاء بدر؟

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

شاهد: هند البلوشي تدخل في نوبة بكاء بسبب أطفالها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

بعد غياب طويل.. شاهد أول ظهور لفيفي عبده وماذا قالت لجمهورها

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

شاهد: فنان شهير يعتزل التمثيل ويتبرأ من أعماله.. من هو؟

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

شاهد كيف اهتم الرئيس المصري بشريف دسوقي بعد أزمته الصحية

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 1183 حالة إصابة بـ(كورونا) وتعافي 1040 خلال الـ24 ساعة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

السيسي يطلع وزير الخارجية الأمريكي على موقف مصر من أزمة سد النهضة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية القطري: سنقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

&#34;جمعية الصحة العالمية&#34; تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان

"جمعية الصحة العالمية" تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين والجولان