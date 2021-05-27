لازاريني يرد على تصريحات شمالي لقناة اسرائيلية حول العدوان على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنه لا مبرر لقتل المدنيين والدمار الهائل في قطاع غزة، تحت ادعاءات الدقة العسكرية، بحسب وكالة (الرأي).حديث لازاريني جاء ردا على ماتياس شمالي، مفوض عام الوكالة في قطاع غزة، الذي صرح للقناة 12 الإسرائيلية، بأنه لا يشك في مدى دقة القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ويرى حرفية عالية في الطريقة التي قصف بها قطاع غزة على مدار الأيام الـ 11 الماضية".وقال: "الجيش لم يضرب، مع بعض الاستثناءات، أعياناً مدنية، ولكن ما كان يقلقه هو الوقع الأكثر وحشية لهذه الغارات".ولكنه بعد أن تعرض للهجوم والانتقاد من الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، خرج بتغريدة على صفحته في موقع (تويتر)، يعتذر فيها عن تصريحاته للقناة الاسرائيلية، حيث قال: "إن قتل الأطفال يحطم كافة قوانين الحرب وأنه يجب ألا يفلت من قام بذلك من العقاب.وأكد شمالي، أن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من القوانين الدولية خلال حربه على قطاع غزة.وقال: "إن قتل أكثر من 200 من المدنيين في غزة بما فيهم من الأطفال والنساء يدل على أن جيش الاحتلال لم يلتزم باي من قوانين الحرب"، مطالبا بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة من قاموا بذلك.وأوضح أن سلاح الاحتلال المتقدم والحديث أدى إلى مقتل أكثر من ستين طفلا منهم عشرين يذهبون إلى مدارس (أونروا) .